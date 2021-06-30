Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Купер: на скамейке Куч руководит партнёрами. Он говорит то, что редко услышишь от мастера

Купер: на скамейке Куч руководит партнёрами. Он говорит то, что редко услышишь от мастера
Комментарии

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, какую роль в «Тампе» играет российский форвард Никита Кучеров.

«На скамейке запасных он руководит партнёрами, подсказывая, что делать во многих моментах, говорит, чтобы забрасывали шайбу в зону соперника. Он говорит вещи, которые редко услышишь от мастера. Мы добились успеха во многом благодаря зрелости Никиты Кучерова», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее специалист назвал россиянина великим игроком.

Напомним, что в первом финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» «Тампа-Бэй» одержала победу со счётом 5:1, а Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Следующая встреча команд состоится 1 июля в 3:00 мск.

Новость по теме
Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова великим хоккеистом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021