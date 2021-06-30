Купер: на скамейке Куч руководит партнёрами. Он говорит то, что редко услышишь от мастера
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, какую роль в «Тампе» играет российский форвард Никита Кучеров.
«На скамейке запасных он руководит партнёрами, подсказывая, что делать во многих моментах, говорит, чтобы забрасывали шайбу в зону соперника. Он говорит вещи, которые редко услышишь от мастера. Мы добились успеха во многом благодаря зрелости Никиты Кучерова», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.
Ранее специалист назвал россиянина великим игроком.
Напомним, что в первом финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» «Тампа-Бэй» одержала победу со счётом 5:1, а Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.
Следующая встреча команд состоится 1 июля в 3:00 мск.
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