Купер: на скамейке Куч руководит партнёрами. Он говорит то, что редко услышишь от мастера

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, какую роль в «Тампе» играет российский форвард Никита Кучеров.

«На скамейке запасных он руководит партнёрами, подсказывая, что делать во многих моментах, говорит, чтобы забрасывали шайбу в зону соперника. Он говорит вещи, которые редко услышишь от мастера. Мы добились успеха во многом благодаря зрелости Никиты Кучерова», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.

Ранее специалист назвал россиянина великим игроком.

Напомним, что в первом финальном матче Кубка Стэнли с «Монреаль Канадиенс» «Тампа-Бэй» одержала победу со счётом 5:1, а Никита Кучеров забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Следующая встреча команд состоится 1 июля в 3:00 мск.