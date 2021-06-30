Главный тренер «Тампы» назвал Кучерова великим хоккеистом

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал, что большую роль в трансформации «Тампы» сыграл российский форвард Никита Кучеров.

«Вы говорите о трансформации нашей команды в последние два года. Я считаю, что огромную роль в ней сыграла трансформация Никиты Кучерова.



Его показатели произведут ещё большее впечатление, если обратить внимание на период, в котором мы находимся. В 1980-х хоккей был открытым, результативным. А он показывает такой результат сейчас, когда забивать голы и набирать очки стало труднее. Тем не менее он сделал это не раз, а дважды подряд.

Одно дело выйти на этот уровень один раз. Но только особенный хоккеист, обладающий уникальным талантом, сумеет показать такой результат несколько раз подряд, к тому же выходя на такой уровень на самом важном этапе. Этим великие хоккеисты отличаются от хороших игроков. Великие могут прибавлять в ключевые моменты. Кучеров – один из них», – цитирует Купера официальный сайт НХЛ на русском языке.