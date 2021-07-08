Неделя Звёзд Хоккея – 2022 пройдёт в Челябинске

Неделя Звёзд Хоккея – 2022 состоится в Челябинске, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Мероприятие пройдёт с 8 по 16 января.
8 июля президент КХЛ Алексей Морозов и губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Алексей Текслер подписали соглашение о проведении мероприятия.
Таким образом, Челябинская область станет пятым регионом, который примет Неделю Звёзд Хоккея.
Шоу начнётся 8 января 2022 года Матчем Звёзд Женской хоккейной лиги, на следующий день пройдёт Кубок вызова Молодёжной хоккейной лиги, а 15–16 января — Мастер-шоу и Матч Звёзд КХЛ соответственно.
Напомним, в 2021 году Неделя Звёзд Хоккея должна была пройти в Риге, но была отменена из-за эпидемиологической обстановки в стране. Позднее Рига отказалась проводить мероприятие в 2022 году.
- 8 июля 2021
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