Голкипер «Сочи» Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи» из-за проблем с визой
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Голкипер Магнус Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи» из-за проблем с визой.
«Если никаких дополнительных трудностей не возникнет, то мы ждём Хелльберга в конце июля.
Это технический момент. У Магнуса новый паспорт, в котором необходимо заново проставить рабочую визу.
Если раньше он мог въехать в Россию по туристической визе, то сейчас в связи с ковидными ограничениями это невозможно.
Мы находимся с ним на связи, но первый сбор проведём без Хелльберга», – цитирует заместителя генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексея Бадюкова.
Напомним, 30-летний голкипер текущим летом подписал контракт с «Сочи» после обмена из петербургского СКА. Помимо СКА вратарь выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».
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