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Голкипер «Сочи» Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи» из-за проблем с визой

Голкипер «Сочи» Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи» из-за проблем с визой
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Голкипер Магнус Хелльберг не примет участие в первом сборе «Сочи» из-за проблем с визой.

«Если никаких дополнительных трудностей не возникнет, то мы ждём Хелльберга в конце июля.

Это технический момент. У Магнуса новый паспорт, в котором необходимо заново проставить рабочую визу.

Если раньше он мог въехать в Россию по туристической визе, то сейчас в связи с ковидными ограничениями это невозможно.

Мы находимся с ним на связи, но первый сбор проведём без Хелльберга», – цитирует заместителя генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексея Бадюкова.

Напомним, 30-летний голкипер текущим летом подписал контракт с «Сочи» после обмена из петербургского СКА. Помимо СКА вратарь выступал в КХЛ за «Куньлунь Ред Стар».

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