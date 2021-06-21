Бадюков: Хелльберг очень хорошо воспринял переход в «Сочи». Это обрадовало, мы его ждём

Заместитель гендиректора ХК «Сочи» по хоккейным операциям Алексей Бадюков рассказал о переходе в южный клуб шведского голкипера Магнуса Хелльберга.



«Подписание контракта с вратарём Хелльбергом — это плод работы всей нашей управленческой команды. Магнус — один из лучших вратарей на данный момент. Мы просмотрели порядка 30 голкиперов по всему миру, были хорошие варианты, но Хелльберг — тот вратарь, который действительно усилит ХК «Сочи». Мало кто сомневается в этом.



Мы знаем, что у Магнуса было достаточное количество предложений из топовых клубов, но очень радует, что он подписал контракт именно с нами. Обрадовало, что сам Хелльберг очень хорошо воспринял переход в «Сочи». Мы с ним уже успели поговорить и сейчас ждём его», — сказал Бадюков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.