Во время матча MLS «Коламбус Крю» почтил память погибшего голкипера Матиса Кивлениекса

Футбольный клуб «Коламбус Крю», выступающий в MLS, почтил память погибшего голкипера «Коламбус Блю Джекетс» Матиса Кивлениекса на 80-й минуте, сообщает Джефф Свобода в «Твиттере».

Напомним, Кивлениекс выступал за «Блю Джекетс» под 80-м номером.

Кивлениекс скончался 5 июля в возрасте 24 лет. Сообщалось, что причиной смерти латвийского вратаря стал несчастный случай с пиротехникой, когда в грудь хоккеиста попала петарда. Прокурор штата Мичиган проводит проверку, основанную на отчёте о гибели вратаря.



«Коламбус» в официальном заявлении сообщал, что голкипер погиб из-за травмы головы и падения.



В этом сезоне Кивлениекс принимал участие в домашнем чемпионате мира — 2021. Кивлениекс отыграл четыре встречи, в которых одержал одну победу при 92,2% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.18. Также он сыграл два матча в НХЛ за «Коламбус», одержав одну победу при 90,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 3.40.