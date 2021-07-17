«Он спас множество жизней». Мерзликин — о последнем дне жизни вратаря Кивлениекса

Латвийский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин выступил с речью на церемонии прощания с погибшим соотечественником и одноклубником Матисом Кивлениексом.



«Я бы хотел рассказать вам о его последнем дне. Там было 60-70-80 человек, но он всё время находил меня. Мы пили пиво, выкурили по сигаре. Он как всегда улыбался. Он сделал меня сильнее. Я скоро стану отцом. Когда всё это случилось, я стоял в шести-семи метрах от него и обнимал жену. Он спас мою жену и моего сына. И спас меня. Второе имя моего сына будет Матис. Он умер героем. И это не мои слова. Это слова доктора. Если бы он просто сидел, то с ним бы ничего не случилось. А я просто хотел, чтобы вы знали, что он был героем. Он спас множество жизней.



Я счастлив, что в этой жизни сказал ему всё, что мог. Каждый божий день говорил ему, что действительно люблю его, говорил ему, что он мой брат, а не только мой друг. За те два года, что я знал его, мы никогда не ссорились. Хотя я ненавидел, когда мы опаздывали на арену из-за того, что он тормозил по утрам, пока не выпьет пару чашек кофе. Он действительно пахал и хотел стать лучшим. Буквально во всём: его машину мы мыли каждые два дня, я не шучу. Я буду скучать по нему. Горд быть частью лучшей команды в НХЛ. У меня нет слов, чтобы поблагодарить вас за поддержку. Прийти на следующий день и поддержать нас и семью Матиса… Это невероятно.



Я хочу сказать семье Матиса, его младшим сёстрам — честно и прямо, коуч Тортс (Джон Торторелла — бывший главный тренер «Коламбуса». — Прим. «Чемпионата») научил меня этому. Я не ваш брат. Но я буду рядом, когда потребуется. Что бы ни произошло. Потому что я знаю, что Матис сделал бы всё для моей мамы и моей семьи. У меня нет младших братьев и сестёр, но я бы хотел стать для вас братом и любить как родных», – сказал Мерзликин во время своей речи.