«Авангард» одержал победу над «Витязем» в товарищеском матче

Омский «Авангард» провёл контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.



Клуб одержал победу над подмосковным «Витязем» со счётом 4:1. В составе победителей шайбами отметились нападающие Арсений Грицюк, Владимир Брюквин, Илья Каблуков и Ярослав Косов. Отметим, что три шайбы из четырёх были забиты в большинстве.



У «Витязя» отличился форвард Данил Воеводин. Клубы провели овертайм в формате 3 на 3, а также послематчевую серию буллитов, в результате которой сильнее оказался клуб из Московской области.



Следующий матч «Авангард» проведёт 3 августа на турнире в Сочи. Соперник — челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 15:00 мск.



Напомним, «Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб откроет предстоящий чемпионат КХЛ матчем за Кубок Открытия с московским ЦСКА. Встреча состоится 1 сентября.