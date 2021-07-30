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«Авангард» одержал победу над «Витязем» в товарищеском матче

«Авангард» одержал победу над «Витязем» в товарищеском матче
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Омский «Авангард» провёл контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

Клуб одержал победу над подмосковным «Витязем» со счётом 4:1. В составе победителей шайбами отметились нападающие Арсений Грицюк, Владимир Брюквин, Илья Каблуков и Ярослав Косов. Отметим, что три шайбы из четырёх были забиты в большинстве.

У «Витязя» отличился форвард Данил Воеводин. Клубы провели овертайм в формате 3 на 3, а также послематчевую серию буллитов, в результате которой сильнее оказался клуб из Московской области.

Следующий матч «Авангард» проведёт 3 августа на турнире в Сочи. Соперник — челябинский «Трактор». Встреча начнётся в 15:00 мск.

Напомним, «Авангард» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Омский клуб откроет предстоящий чемпионат КХЛ матчем за Кубок Открытия с московским ЦСКА. Встреча состоится 1 сентября.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
30 июля 2021, пятница. 13:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Грицюк – 07:02' (5x4)   2:0 Брюквин (Готовец) – 14:02' (5x4)   2:1 Воеводин – 43:15' (5x5)   3:1 Каблуков (Якупов, Чистяков) – 47:28' (5x4)   4:1 Косов – 59:49' (en)
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