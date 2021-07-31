«Торонто» подпишет контракт с экс-форвардом «Бостона» Ритчи на $ 5 млн
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Экс-нападающий «Бостон Брюинз» Ник Ритчи подпишет контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что стороны подпишут двухлетнее соглашение. Общая сумма сделки составит $ 5 млн. В среднем заработная плата 25-летнего канадского нападающего за год будет равняться $ 2,5 млн.
В прошедшем сезоне Ритчи принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил 15 шайб и отдал 11 результативных передач при показателе полезности "-7" и 37 минутах штрафного времени.
Кроме того, на счету канадца ещё 11 встреч в плей-офф, в которых он набрал 4 (1+3) очка при коэффициенте полезности «0».
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