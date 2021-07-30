Крейчи покинет «Бостон». Он провёл всю карьеру в НХЛ в «Брюинз» — 14 лет

Нападающий Давид Крейчи не будет подписывать новый контракт в НХЛ. Он принял решение вернуться на родину, в Чехию, сообщает пресс-служба «Бостон Брюинз» на официальной странице в «Твиттере». 35-летний чех провёл всю карьеру в НХЛ в «Бостоне».

«В январе 2007 года, когда я надел чёрно-золотой свитер в первый раз, мне было 20 лет и я был на расстоянии примерно 4 тысяч миль от дома.

С тех времён вы воспринимали меня как бостонца. Я отдал всё, что у меня было, вам и «Брюинз», и по прошествии времени Бостон стал для меня вторым домом. Здесь я повстречал свою потрясающую жену Наоми, и двое наших замечательных детей называют Бостон домом. Этот город и ваша поддержка имеют для меня особенное значение.

Вся организация «Бостон» всегда относилась ко мне с предельным уважением. Я так благодарен своим партнёрам по команде, тренерам, вспомогательному персоналу, управляющим клуба, которые позволили стать мне частью такого большого количества великолепных команд. Очевидно, команды 2011, 2013 и 2019 годов особенны, но, честно говоря, я люблю каждую команду «Брюинз», частью которой был.

С момента окончания сезона, когда я обдумывал своё будущее, стало очевидно, что мне нужно принять тяжёлое решение ради семьи и самого себя. На этом этапе карьеры и жизни мне необходимо вернуться в Чехию и играть перед своей семьёй, которая пожертвовала очень многим, чтобы помочь мне реализовать свои мечты в НХЛ. Я хочу играть на глазах своих родителей, брата и друзей. Я хочу, чтобы мои дети жили там, где я рос, проводили время с членами чешской семьи, любящими их и создающими воспоминания, которые останутся на всю жизнь.

Поэтому сейчас я хочу поблагодарить фанатов «Бостона» за поддержку, которую они оказывали моей семье и мне последние 14 лет. Я буду благодарен до конца жизни.

Это не прощание, я не буду чужаком. Я всегда буду Мишкой. Увидимся на «Ти-Ди Гарден» вскоре, моя кровь всегда будет чёрно-золотой», — говорится в сообщении.

Всего он сыграл в лиге 962 матча и набрал 730 (215+515) очков.



Вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли в 2011 году.