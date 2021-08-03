НХЛ сообщила о сроках рассмотрения дела Э. Кейна. На данный момент он не дисквалифицирован

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли сообщил, когда будет завершено расследование лигой дела форварда «Сан-Хосе Шаркс» Эвандера Кейна.



Оно должно завершиться до открытия тренировочных лагерей команд в середине сентября, передаёт слова Дэйли San Jose Mercury News. На данный момент Кейн не дисквалифицирован.



Согласно коллективному соглашению между НХЛ и профсоюзом игроков, хоккеистам запрещается заключать любые пари на матчи. Любой, кто делает ставки на игры НХЛ (неважно, с участием его команды или нет), — может быть дисквалифицирован.



Напомним, ранее жена Эвандера Кейна сообщила о том, что игрок совершает ставки на матчи со своим участием. Лига и «Сан-Хосе» уже начали расследование.



Ранее сообщалось, что Кейн подал заявление о банкротстве, так как у него были долги на сумму более $ 26 млн в соответствии с главой 7 о банкротстве в калифорнийском суде.