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Цегларик: Найт помогает мне как на льду, так и за его пределами. Это мне способствует

Цегларик: Найт помогает мне как на льду, так и за его пределами. Это мне способствует
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Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону КХЛ.

«На тренировках мы работаем над своей игрой, пытаемся улучшать её. Много различных сочетаний было с начала сборов, но большую часть времени я играю вместе с Корбаном Найтом. Он — центральный, помогает мне как на льду, так и за его пределами. Это действительно способствует тому, что я осваиваюсь лучше», — приводит слова Цегларика официальный YouTube-канал «Авангарда».

Напомним, 25-летний словак стал игроком омского клуба в июне. Между Цеглариком и «Авангардом» заключено соглашение сроком на один сезон.

В прошедшем сезоне он провёл 49 матчей за шведский «Лександ» и набрал 41 (20+21) очко. В восьми матчах на чемпионате мира в составе сборной Словакии форвард отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

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