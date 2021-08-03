Цегларик: Найт помогает мне как на льду, так и за его пределами. Это мне способствует

Нападающий «Авангарда» Петер Цегларик рассказал о подготовке клуба к предстоящему сезону КХЛ.



«На тренировках мы работаем над своей игрой, пытаемся улучшать её. Много различных сочетаний было с начала сборов, но большую часть времени я играю вместе с Корбаном Найтом. Он — центральный, помогает мне как на льду, так и за его пределами. Это действительно способствует тому, что я осваиваюсь лучше», — приводит слова Цегларика официальный YouTube-канал «Авангарда».



Напомним, 25-летний словак стал игроком омского клуба в июне. Между Цеглариком и «Авангардом» заключено соглашение сроком на один сезон.



В прошедшем сезоне он провёл 49 матчей за шведский «Лександ» и набрал 41 (20+21) очко. В восьми матчах на чемпионате мира в составе сборной Словакии форвард отметился пятью заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.