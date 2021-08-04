Экс-защитник «Салавата» Кольцов вошёл в тренерский штаб «Толпара»

Двукратный чемпион России в составе «Салавата Юлаева», дважды лучший защитник-бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Кирилл Кольцов вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Толпар».



Как сообщает страница клуба во «Вконтакте», он будет отвечать за работу с защитниками.



«Перехожу в «Толпар», и на данном этапе тренерской карьеры мне это очень интересно. В клубе много молодых и перспективных игроков – хочу помогать им развиваться и прогрессировать. Я также остаюсь в школе, где буду работать с защитниками», — сообщил Кольцов.



«В бытность игроком Кирилл был уникальным хоккеистом, игравший на позиции защитника и в то же время принимавший едва не главную роль в атакующих действиях команды. За время выступления в «Салавате Юлаеве» Уфа стала для него родным городом.



Прошлый сезон у него получился плодотворным, Кирилл Анатольевич получил свой первый тренерский опыт, работая в нашей детской школе и с защитниками, и «на возрасте». В этом году мы решили ввести Кольцова в тренерский штаб «Толпара». Считаем, что его огромный опыт и уникальные умения помогут нам поднять уровень наших молодых защитников до команды мастеров», — заявил спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов.