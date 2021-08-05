Седлак — о 4:0 с олимпийской сборной России: «Трактор» хотел играть в свой хоккей и давить

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал итоги матча с олимпийской сборной России (4:0) на турнире Sochi Hockey Open.



«Хорошая игра, мы знали, что сборная России будет стараться показать себя и нам нужно быть готовыми. Хотели играть в свой хоккей, давить – забили несколько голов и довели дело до победы.



Абрамов и Тертышный? Очень мастеровитые ребята, стараюсь им помочь, но и я учусь от них. К сожалению, Томаш Гика травмирован, у нас с ним хорошая связка, но моё новое сочетание сейчас работает, и чем больше у нас будет опций в сезоне – тем лучше будет для нас.



Что касается большинства, то нам не хватало такого игрока как Теэму Пулккинен, он оттягивает внимание на себя и даёт мне больше свободы на пятачке», – приводит слова Седлака официальный сайт КХЛ.