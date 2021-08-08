Шуми Бабаев: Шалунов продолжит карьеру в топ-клубе КХЛ. Цель одна — Кубок Гагарина

Агент форварда Максима Шалунова Шуми Бабаев прокомментировал информацию о будущем клиента.



«Я хочу прояснить ситуацию по поводу продолжения карьеры нападающего в предстоящем сезоне. После окончания прошлого чемпионата мы приняли решение, что Макс продолжит свою карьеру в Национальной хоккейной лиге. Наша сторона получила подтверждение от «Чикаго Блэкхоукс» в том, что они заинтересованы чтобы Шалунов играл у них. Но к тому моменту «Чикаго» не имело возможности взять хоккеиста из-за отсутствия места под потолком. Нас попросили подождать, что мы и делали. На тот момент нами была установлена дата дедлайна — конец первой недели августа.



Позже, уже в середине июля, руководство «Чикаго» дало разрешение мне вести переговоры с другими клубами. Но все усложнялось из-за того, что рынок неограниченно свободных агентов открылся 28 июля. У нас было хорошее и вполне конкретное предложение от очень сильной команды, которая стабильно попадает в плей-офф, но сам Макс хотел играть в «Блэкхоукс». Дедлайн наступил… Максим остаётся в КХЛ, он продолжит карьеру в топ-клубе в расположение которого прибудет сегодня вечером.



Выбор нового клуба на предстоящий сезон был обусловлен тем, что задача перед новой командой Максима одна — Кубок Гагарина. 1 мая клуб сообщил финансовые условия, которые подтверждали статус Максима и то, что его видят в роли топ-игрока. Все это время клуб держал под Максима место и финансы. Каждый день мы были на связи с менеджментом, за что благодарны руководству организации и главному тренеру.



Клуб, также понимая, что Максим всё ещё хочет попробовать себя в НХЛ, оставил возможность отъезда игрока за океан после этого сезона. На выбор места продолжения карьеры игрока в КХЛ повлияла и фигура главного тренера его новой команды. С этим специалистом Максим всё время был на связи.



Благодарим за терпение клуб, желаем команде и игроку победы в Кубке Гагарина и надеемся, что предстоящий сезон станет лучшим в его блестящей карьере. Хотелось бы верить в то, что успешная игра в предстоящем сезоне даст возможность Максиму претендовать на место в олимпийской сборной России», — написал Бабаев в «Инстаграме».

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