Шуми Бабаев: Шалунов продолжит карьеру в топ-клубе КХЛ. Цель одна — Кубок Гагарина

Агент форварда Максима Шалунова Шуми Бабаев прокомментировал информацию о будущем клиента.
«Я хочу прояснить ситуацию по поводу продолжения карьеры нападающего в предстоящем сезоне. После окончания прошлого чемпионата мы приняли решение, что Макс продолжит свою карьеру в Национальной хоккейной лиге. Наша сторона получила подтверждение от «Чикаго Блэкхоукс» в том, что они заинтересованы чтобы Шалунов играл у них. Но к тому моменту «Чикаго» не имело возможности взять хоккеиста из-за отсутствия места под потолком. Нас попросили подождать, что мы и делали. На тот момент нами была установлена дата дедлайна — конец первой недели августа.
Позже, уже в середине июля, руководство «Чикаго» дало разрешение мне вести переговоры с другими клубами. Но все усложнялось из-за того, что рынок неограниченно свободных агентов открылся 28 июля. У нас было хорошее и вполне конкретное предложение от очень сильной команды, которая стабильно попадает в плей-офф, но сам Макс хотел играть в «Блэкхоукс». Дедлайн наступил… Максим остаётся в КХЛ, он продолжит карьеру в топ-клубе в расположение которого прибудет сегодня вечером.
Выбор нового клуба на предстоящий сезон был обусловлен тем, что задача перед новой командой Максима одна — Кубок Гагарина. 1 мая клуб сообщил финансовые условия, которые подтверждали статус Максима и то, что его видят в роли топ-игрока. Все это время клуб держал под Максима место и финансы. Каждый день мы были на связи с менеджментом, за что благодарны руководству организации и главному тренеру.
Клуб, также понимая, что Максим всё ещё хочет попробовать себя в НХЛ, оставил возможность отъезда игрока за океан после этого сезона. На выбор места продолжения карьеры игрока в КХЛ повлияла и фигура главного тренера его новой команды. С этим специалистом Максим всё время был на связи.
Благодарим за терпение клуб, желаем команде и игроку победы в Кубке Гагарина и надеемся, что предстоящий сезон станет лучшим в его блестящей карьере. Хотелось бы верить в то, что успешная игра в предстоящем сезоне даст возможность Максиму претендовать на место в олимпийской сборной России», — написал Бабаев в «Инстаграме».
- 8 августа 2021
-
23:39
-
23:16
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
20:53
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:48
-
18:41
-
18:14
-
17:37
-
17:25
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:09
-
15:50
-
15:46
-
15:18
-
14:12
-
13:18
-
12:46
-
12:26
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30