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Шалунов продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве»

Шалунов продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве»
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Нападающий Максим Шалунов продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.

Как сообщает в «твиттере» журналист The Athletic Скотт Пауэрс, форвард согласовал трёхлетний контракт с ярославским «Локомотивом».

«Агент игрока сказал, что Шалунов всё ещё надеется в конечном счёте подписать контракт с «Блэкхоукс», – отметил Пауэрс.

Отмечается, что в контракте игрока будет присутствовать пункт о возможном отъезде в НХЛ в следующем сезоне.

В прошедшем сезоне Шалунов выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности "+20". В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) баллов при общей полезности "+12".

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