Шалунов продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве»

Нападающий Максим Шалунов продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.



Как сообщает в «твиттере» журналист The Athletic Скотт Пауэрс, форвард согласовал трёхлетний контракт с ярославским «Локомотивом».



«Агент игрока сказал, что Шалунов всё ещё надеется в конечном счёте подписать контракт с «Блэкхоукс», – отметил Пауэрс.



Отмечается, что в контракте игрока будет присутствовать пункт о возможном отъезде в НХЛ в следующем сезоне.



В прошедшем сезоне Шалунов выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности "+20". В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) баллов при общей полезности "+12".