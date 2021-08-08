Шалунов продолжит карьеру в ярославском «Локомотиве»
Поделиться
Нападающий Максим Шалунов продолжит карьеру в Континентальной хоккейной лиге.
Как сообщает в «твиттере» журналист The Athletic Скотт Пауэрс, форвард согласовал трёхлетний контракт с ярославским «Локомотивом».
«Агент игрока сказал, что Шалунов всё ещё надеется в конечном счёте подписать контракт с «Блэкхоукс», – отметил Пауэрс.
Отмечается, что в контракте игрока будет присутствовать пункт о возможном отъезде в НХЛ в следующем сезоне.
В прошедшем сезоне Шалунов выступал в составе ЦСКА. В 52 матчах регулярного чемпионата 28-летний форвард набрал 35 (18+17) результативных баллов при показателе полезности "+20". В плей-офф Шалунов сыграл 22 встречи, на его счету 18 (12+6) баллов при общей полезности "+12".
Комментарии
- 8 августа 2021
-
23:39
-
23:16
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
20:53
-
20:15
-
20:06
-
20:02
-
19:48
-
18:41
-
18:14
-
17:37
-
17:25
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:09
-
15:50
-
15:46
-
15:18
-
14:12
-
13:18
-
12:46
-
12:26
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
Партнерский контент