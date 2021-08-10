Седлак: НХЛ – это деньги, бизнес, политика, интриги. В Европе в хоккее больше спорта

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал разницу между НХЛ и европейскими хоккейными лигами.
«НХЛ — это деньги, бизнес, где-то даже политика внутри клуба, интриги. Часто бывает, что молодой игрок на маленьком контракте играет на том же уровне, что и опытный хоккеист с большим контрактом. Но в клубе продолжают задействовать того, кому они платят больше денег, вместо того, чтобы дать молодому больше матчей или игрового времени, а ведь тогда бы он мог стать ещё лучше. Такие вещи происходят в НХЛ, там много денег, это серьёзный бизнес. С одной стороны, я это понимаю, но для молодых ребят это может быть тяжело, могут опускаться руки.
В Европе в хоккее не так много бизнеса, как в США. В Европе хоккей — больше спорт, в США — больше развлечение. Не говорю, что из этого правильно, а что плохо, просто в Европе в хоккее больше непосредственно спорта. Но обратно в НХЛ я не хочу по другим причинам. В четвёртом звене в НХЛ тебе дают минут 10 за матч, а я хотел играть больше, выходить на большинство, играть более важную роль в команде. Поэтому я решил уехать, лично меня там ни в какие интриги не впутывали», — сказал Седлак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
- 10 августа 2021
-
10:18
-
09:52
-
09:39
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
08:45
-
08:25
-
08:00
- 9 августа 2021
-
23:18
-
23:12
-
23:01
-
22:36
-
22:24
-
22:15
-
21:46
-
21:23
-
20:53
-
20:42
-
20:10
-
19:30
-
18:31
-
18:16
-
17:46
-
17:34
-
17:12
-
16:59
-
16:46
-
16:17
-
15:19
-
15:08
-
14:12
-
12:23
-
10:17
-
09:00