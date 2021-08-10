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Седлак: НХЛ – это деньги, бизнес, политика, интриги. В Европе в хоккее больше спорта

Седлак: НХЛ – это деньги, бизнес, политика, интриги. В Европе в хоккее больше спорта
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Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал разницу между НХЛ и европейскими хоккейными лигами.
«НХЛ — это деньги, бизнес, где-то даже политика внутри клуба, интриги. Часто бывает, что молодой игрок на маленьком контракте играет на том же уровне, что и опытный хоккеист с большим контрактом. Но в клубе продолжают задействовать того, кому они платят больше денег, вместо того, чтобы дать молодому больше матчей или игрового времени, а ведь тогда бы он мог стать ещё лучше. Такие вещи происходят в НХЛ, там много денег, это серьёзный бизнес. С одной стороны, я это понимаю, но для молодых ребят это может быть тяжело, могут опускаться руки.

В Европе в хоккее не так много бизнеса, как в США. В Европе хоккей — больше спорт, в США — больше развлечение. Не говорю, что из этого правильно, а что плохо, просто в Европе в хоккее больше непосредственно спорта. Но обратно в НХЛ я не хочу по другим причинам. В четвёртом звене в НХЛ тебе дают минут 10 за матч, а я хотел играть больше, выходить на большинство, играть более важную роль в команде. Поэтому я решил уехать, лично меня там ни в какие интриги не впутывали», — сказал Седлак в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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