Минское «Динамо» одержало победу в Кубке Салея, в финале обыграв «Юность»

Минское «Динамо» одержало победу в Кубке Салея, в финальном матче обыграв «Юность-Минск» со счётом 4:2 (0:0, 1:0, 3:2).



На 31-й минуте счёт открыл нападающий «зубров» Денис Мосалёв. Ответную шайбу на 41-й минуте забросил форвард «Юности» Иван Фищенко. Через три минуты снова вперёд «Динамо» вывел Александр Когалев. Вторую шайбу «Юности» забил защитник Андрей Антонов в большинстве на 54-й минуте.



Форвард Роман Горбунов на 59-й минуте забросил победную шайбу «Динамо». На последней минуте встречи окончательный счёт установил Тейлор Бек, забросив в пустые ворота «Юности».



Отметим, что «зубры» выиграли титул второй год подряд.



В новом сезоне Континентальной хоккейной лиги минское «Динамо» первую встречу проведёт 3 сентября в гостях с московскими одноклубниками.