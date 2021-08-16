Курьянов: Хартли просит ребят не бояться показаться дураком, лучше лишний раз спросить

Тренер «Авангарда» Антон Курьянов рассказал об особенностях работы с иностранными тренерами и о своём опыте коммуникации с Раймо Сумманеном и Бобом Хартли.



«Я работал со многими иностранцами: Флемингом, Сумманеном, Матикайненом. Они все разные были. Помогает опыт наблюдений за тем, как тренеры ведут себя, когда всё хорошо и когда всё плохо. Полезно, чтобы не повторять тех же ошибок. Можно взорваться, наговорить всякого, а потом посмотреть видео и осознать, что игрок не виноват. Эмоции в себе нужно вовремя гасить.



Больше всех, наверное, взрывался Сумманен. Сейчас, спустя годы, понимаешь, что он хотел достать из нас максимум. Всё познаётся в сравнении.



Сумманен каждый день всех выводил на эмоции! Он фанатик хоккея. Сумманен порой взрывался на тренировке и кричал: «Заново! Заново!», а игроки не могли понять, что от них хотят. Была проблема в коммуникациях. Может быть, Раймо думал, что мы всё поняли, а на самом деле упускались нюансы. Боб, в свою очередь, просит помощников доносить эти детали. Да и сам не стесняется остановить тренировку и объяснить что-то игрокам. Хартли просит ребят, чтобы никто не боялся показаться дураком. Лучше лишний раз спросить.



Какой тренер лучше всего понимал русский менталитет? Сложный вопрос. Наверное, Милош Ржига. Потому что он пришёл в «Авангард» уже после того, как проработал много лет в России. Чешским тренерам в силу языка в принципе чуть проще адаптироваться в нашей стране.



Что касается Хартли, то ему удалось быстрее пройти этот путь благодаря огромному опыту. В том числе сказалось то, что он работал в разных лигах и странах, везде добиваясь чемпионства. Боб хорошо знает психологию людей. Это помогает ему выстроить систему, в которую входят в том числе работники столовой. Все знают, что у Боба нужно улыбаться.



Вспоминая себя игроком, смог бы заиграть в команде Хартли? Думаю, да. Сейчас узнаёшь столько деталей и нюансов. В хоккей становится проще играть. Зная все это, и бегать много не надо. Да те же вбрасывания. Когда я играл — на некоторые моменты даже не обращал внимания. Взять то роковое вбрасывание в серии с «Ак Барсом». Туда бы сейчас вернуться», — приводит слова Курьянова Sport24.