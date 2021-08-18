Источник: Брынцев в ближайшее время может стать игроком «Спартака»

26-летний защитник «Нефтехимика» Александр Брынцев в ближайшее время может стать хоккеистом «Спартака», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Хоккеист выступает в КХЛ с 2012 года и играл только за нижнекамский клуб. В прошедшем сезоне на счету защитника 50 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, где он набрал 10 очков: забросил три шайбы и отдал семь результативных передач.
По итогам прошлого сезона «Спартак» занял восьмое место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где в первом раунде уступил ЦСКА. «Нефтехимик» завершил регулярку на 10-м месте в таблице Восточной конференции.
Напомним, что новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА. В первой встрече сезона красно-белые сыграют дома с «Адмиралом» 2 сентября.
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