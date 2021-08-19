ЦСКА передаст правительству Москвы свой ледовый дворец. На его месте будет построен новый

ХК ЦСКА передаст правительству Москвы свой ледовый дворец на Ленинградском проспекте.
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, на этом месте построят новую современную арену.
«Правительство Москвы примет в собственность города имущественный комплекс ледового дворца ЦСКА с прилегающими к нему четырьмя открытыми теннисными кортами.
Передача имущественного комплекса пройдёт безвозмездно по договору дарения от прежнего владельца, ООО «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА».
Последний матч на ледовой арене состоялся в марте 2021 года, а в апреле прошла церемония её закрытия с участием ветеранов, игроков и болельщиков хоккейного клуба ЦСКА.
В дальнейшем устаревший морально и физически спортивный объект планируют снести. На его месте построят новый современный ледовый дворец. Проект реализуют по трёхстороннему соглашению, заключённому в декабре 2020 года между Правительством Москвы, Министерством обороны Российской Федерации и АО «Ледовый дворец «Красная армия», — отмечается в заявлении.
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