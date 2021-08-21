Генменеджер «Баффало» — о решении Пауэра: нужно спросить себя: «Что лучше для него?»

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал возвращение 18-летнего защитника Оуэна Пауэра в команду университета Мичигана. Канадец был выбран «клинками» под первым номером на драфте НХЛ-2021.

«Я понимаю, что от первого номера драфта ждут, что он сразу же заиграет в НХЛ. Но всегда нужно видеть перспективу, даже в случае с игроком такого калибра. Нужно спросить себя: «Что лучше для него, как помочь ему стать ещё лучше?» Конечно, здорово, если игрок сразу начинает играть, но мне нужно убедиться, что он сможет полностью раскрыть себя, пусть даже на это уйдёт несколько лет», — приводит слова генерального менеджера официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.