Первый номер драфта-2021 Пауэр вернётся в университет, не дебютировав в новом сезоне НХЛ

Защитник Оуэн Пауэр принял решение не дебютировать в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает The Buffalo News, 18-летний хоккеист проведёт сезон-2021/2022 в NCAA, где он выступает за университет Мичигана.
Канадский защитник был выбран «Баффало Сэйбрз» под первым номером на драфте НХЛ 2021 года.
Напомним, в минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана в NCAA 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности "+18". При этом команда не смогла выступить в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.
Также игрок сыграл на чемпионате мира 2021 года за сборную Канады, завоевав золотые медали. На его счету 3 (0+3) балла в 10 играх турнира.
Ранее хоккеист не исключал возможности провести ещё один год в студенческой лиге.
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