Нападающий женской сборной России: даже когда проигрывали, эмоции были только на победу
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Нападающий женской сборной России по хоккею Виктория Кулишова поделилась мнением о победе над Швейцарией на чемпионате мира (3:1).
«Забросить шайбу помогли партнёры по команде: я просто подобрала и забила в своём стиле. Даже когда мы проигрывали, эмоции наши были только на победу. Надо было брать себя в руки, тащить игру. Была только спортивная злость и желание выиграть. Как играть с Канадой? Тренеры нам объяснят, нам нужно выполнять тренерское задание и показывать максимум того, на что мы способны», – цитирует Кулишову официальный сайт ФХР.
В следующем матче сборная России сыграет с Канадой. Встреча состоится 23 августа, начало – в 01:00.
Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.
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