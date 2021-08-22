Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий женской сборной России: даже когда проигрывали, эмоции были только на победу

Нападающий женской сборной России: даже когда проигрывали, эмоции были только на победу
Комментарии

Нападающий женской сборной России по хоккею Виктория Кулишова поделилась мнением о победе над Швейцарией на чемпионате мира (3:1).

«Забросить шайбу помогли партнёры по команде: я просто подобрала и забила в своём стиле. Даже когда мы проигрывали, эмоции наши были только на победу. Надо было брать себя в руки, тащить игру. Была только спортивная злость и желание выиграть. Как играть с Канадой? Тренеры нам объяснят, нам нужно выполнять тренерское задание и показывать максимум того, на что мы способны», – цитирует Кулишову официальный сайт ФХР.

В следующем матче сборная России сыграет с Канадой. Встреча состоится 23 августа, начало – в 01:00.

Женский чемпионат мира в Калгари проходит с 20 августа по 1 сентября.

Новость по теме
Сборная России одержала волевую победу в матче со Швейцарией на ЖЧМ-2021
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021