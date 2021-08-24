Зарипов: очень-очень хочется выиграть ещё один Кубок Гагарина. Эмоция победы как наркотик

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов рассказал об ощущениях от побед в Кубке Гагарина, а также прокомментировал игру в своём возрасте. Напомним, хоккеисту 40 лет.



«Ощущаю себя последним из могикан? Я не первый и не последний, кто играет в таком возрасте. Дмитрию Вячеславовичу Квартальнову было примерно столько же, сколько и мне сейчас, когда он играл за «Ак Барс». Паша Дацюк постарше меня.



Тут ведь что главное? Заинтересованность от клуба и желание играть в хоккей. В моей ситуации эти два фактора сошлись. С удовольствием ответил согласием на предложение «Ак Барса». Мне очень-очень хочется выиграть ещё один Кубок Гагарина.



Это как наркотик? Да. Я не постесняюсь сравнить. Эмоция победы, и правда, как наркотик. Только когда ты выигрываешь – понимаешь, что не зря трудился и отдавал хоккею столько лет жизни.



Эта эмоция мимолётная? Нет-нет. Она пожизненная. Яркая вспышка длится, может быть, и недолго, но шлейф от победы остаётся с тобой навсегда», – приводит слова Зарипова Sport24.



Зарипов выигрывал Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 году в составе «Ак Барса», а также в 2014 и 2016 году в качестве игрока «Металлурга».