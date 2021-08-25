Генменеджер «Баффало» отреагировал на решение Пауэра сыграть сезон в студенческой лиге

Генеральный менеджер «Баффало Сэйбрз» Кевин Адамс прокомментировал решение первого номера драфта НХЛ-2021 Оуэна Пауэра провести следующий сезон в команде университета Мичигана (NCAA).



«Здорово, когда 18-19-летний парень, который готов играть в НХЛ прямо сейчас, говорит: «Слушайте, в долгосрочной перспективе мне поможет опыт выступления в Мичигане».



Он хочет выиграть национальный титул, хочет сыграть за молодежную сборную Канады. НХЛ – не самый срочный вопрос в его случае. Его намерение показало зрелость, которую редко можно увидеть в парне его возраста», – цитирует Адамса официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана в NCAA 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18». При этом команда не смогла выступить в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.

Также игрок выступил на чемпионате мира 2021 года, завоевав золотые медали. На его счету 3 (0+3) очка в 10 встречах турнира.