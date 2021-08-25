Пауэр рассказал о решении сыграть ещё один сезон в студенческой лиге

Защитник «Баффало Сэйбрз» Оуэн Пауэр, выбранный на драфте НХЛ-2021 под первым номером, рассказал о желании провести ещё один сезон на студенческом уровне и завоевать чемпионство с Мичиганом.

«Ещё один год там поможет мне в развитии, ведь я смогу доминировать на студенческом уровне. В следующем году у нас будет отличная команда, а значит мы получим хороший шанс выиграть национальный титул. Наверное, именно поэтому мне хочется вернуться», – цитирует Пауэра официальный сайт НХЛ на русском языке.

Сообщается, что клуб положительно отнёсся к такому решению и поддержал хоккеиста.

Напомним, в минувшем сезоне 18-летний канадец сыграл за университет Мичигана в NCAA 26 матчей и набрал 16 (3+13) очков при показателе полезности «+18». При этом команда не смогла выступить в плей-офф национального чемпионата из-за положительных тестов на коронавирус.

Также игрок выступил на чемпионате мира 2021 года, завоевав золотые медали. На его счету 3 (0+3) очка в 10 встречах турнира.