Яруллин: переход в «Трактор» – это новый опыт

Защитник Альберт Яруллин рассказал о переходе в «Трактор».



«Для меня переход в «Трактор» – это новый опыт, долгое время я играл в «Ак Барсе». В целом всё здорово: коллектив очень хороший, каждый знает своё дело. В такой атмосфере приятно работать.



Здесь получаешь наслаждение, играя в хоккей, а не работая в хоккее. Хотя я всегда получал удовольствие от игры», – цитирует Яруллина официальный сайт КХЛ.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 28-летний защитник провёл 42 матча в регулярном чемпионате и набрал 16 очков: забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста 13 матчей, где он забросил одну шайбу и отдал пять передач.



Помимо «Ак Барса» защитник выступал за «Нефтяник», «Нефтехимик», «Барс» и «Атлант».