Генменеджер «Ак Барса»: пытался вернуть Яруллина. «Трактор» попросил Лямкина и Юдина

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о том, как пытался вернуть в команду защитника Альберта Яруллина, перешедшего в «Трактор».
«Одна из причин недовольства работой прежнего менеджера в том, что Пытался ли я вернуть в команду ведущих хоккеистов, которые покинули клуб из-за работы прежнего менеджера? Было уже поздно. Я пытался вернуть Альберта Яруллина. Хорошо знаю директора «Трактора» Ивана Савина, мы с ним давно знакомы.
Говорю: отдай защитника обратно. А он смеётся. Попросил взамен Никиту Лямкина и Дмитрия Юдина. Понятно, что вопрос сразу закрылся.
Станислав Галиев вернулся домой, в Москву. Он воспитанник «Динамо», хотел играть дома, купил там квартиру, был намерен уехать и играть за родной клуб. С Андреем Педаном мы не договорились по деньгам.
Когда я приступил к работе, Педана уже не было в команде. Про причины расставаний всем известно. Но вы же не середняк турнирной таблицы, а элитный клуб. От вас такие аргументы слышать странно. Квартиру купил — это не повод уезжать.
Переговорный процесс с нужными хоккеистами можно вести на протяжении всего года? Нужно не откладывать на весну, начало лета, а заниматься во время сезона. Мы делаем шаги в этом направлении», — приводит слова Валиуллина «Спорт-экспресс».
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