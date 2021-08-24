Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Ак Барса»: пытался вернуть Яруллина. «Трактор» попросил Лямкина и Юдина

Генменеджер «Ак Барса»: пытался вернуть Яруллина. «Трактор» попросил Лямкина и Юдина
Комментарии

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о том, как пытался вернуть в команду защитника Альберта Яруллина, перешедшего в «Трактор».

«Одна из причин недовольства работой прежнего менеджера в том, что Пытался ли я вернуть в команду ведущих хоккеистов, которые покинули клуб из-за работы прежнего менеджера? Было уже поздно. Я пытался вернуть Альберта Яруллина. Хорошо знаю директора «Трактора» Ивана Савина, мы с ним давно знакомы.

Говорю: отдай защитника обратно. А он смеётся. Попросил взамен Никиту Лямкина и Дмитрия Юдина. Понятно, что вопрос сразу закрылся.

Станислав Галиев вернулся домой, в Москву. Он воспитанник «Динамо», хотел играть дома, купил там квартиру, был намерен уехать и играть за родной клуб. С Андреем Педаном мы не договорились по деньгам.

Когда я приступил к работе, Педана уже не было в команде. Про причины расставаний всем известно. Но вы же не середняк турнирной таблицы, а элитный клуб. От вас такие аргументы слышать странно. Квартиру купил — это не повод уезжать.

Переговорный процесс с нужными хоккеистами можно вести на протяжении всего года? Нужно не откладывать на весну, начало лета, а заниматься во время сезона. Мы делаем шаги в этом направлении», — приводит слова Валиуллина «Спорт-экспресс».

Новость по теме
Квартальнов — игрокам: пацаны, ну без фанатизма, да. Ну с фанатизмом, но без фанатизма
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021