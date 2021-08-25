Быков: в назначении Фёдорова у ЦСКА больше козырей, чем каких-то минусов

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Быков верит, что новому главному тренеру московских армейцев Сергею Фёдорову под силу добиться больших успехов на новой для него должности.



«Безусловно, это назначение было неожиданным, так как Никитин вроде показывал неплохую работу в клубе, но это уже руководство принимает решение, поэтому и произошли такие перемены.



Я разговаривал с Сергеем, поздравил его и верю, что он будет таким же первоклассным тренером, каким был в прошлом хоккеистом и менеджером.



У него есть всё, чтобы быть хорошим тренером, наставником. Помимо хоккейного опыта, его человеческие качества дают основания предполагать и надеяться на это. Что касается непосредственно профессионального тренерского опыта, то здесь, я думаю, у него есть соратники и тренерский штаб, который уже сформирован, кажется. Это же коллегиальная работа, где он будет давать директивы и наберётся такой вот непосредственной рутины.



В его назначении больше козырей, чем каких-то минусов. Человек прошёл всю хоккейную вертикаль от игрока до менеджера и главного тренера, и мы все будем его поддерживать. Желаю ему только удачи», — приводит слова Быкова Legalbet.



Сергей Фёдоров этим летом сменил на тренерском мостике армейцев Игоря Никитина. Ранее в ЦСКА Фёдоров занимал должность генерального менеджера, а также был членом наблюдательного совета клуба.

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