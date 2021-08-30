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Кормье: Питерс и Квартальнов всё говорят в лицо: если ты тряпка, то ты тряпка

Кормье: Питерс и Квартальнов всё говорят в лицо: если ты тряпка, то ты тряпка
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Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Патрис Кормье ответил на вопрос об отличиях между нынешним главным тренером канадца Биллом Питерсом и бывшим наставником Дмитрием Квартальновым.

«Что скажу об обстановке внутри? Я пока совсем немного в команде. Но мне нравится, что состав пополнили классные игроки, хоккейные парни, которые любят и умеют побеждать, играть друг за друга.

Каково работать с Биллом Питерсом после Дмитрия Квартальнова? У этих специалистов разная система игры, но схожая ментальность. Они оба победители, которые хотят объединить команду ради одной цели. Они говорят всё в лицо. То есть если ты тряпка, ты тряпка. Если ты мужик, то мужик», — приводит слова Патриса Кормье Metaratings.

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