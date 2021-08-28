Квартальнов — о рынке: нет тех, кто мог бы удовлетворить команду уровня «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщил, что на данный момент на рынке нет игроков, которые подходят клубу.



«Мы бы любых хороших игроков пригласили сейчас. Рынок очень скудный, нет тех, кто команду нашего уровня мог бы удовлетворить.



Я думаю, что их будет немного, но какие-то люди появятся. Есть игроки за океаном, если не подпишут контракты или будут на просмотре, но надо будет подождать», — приводит слова Квартальнова ТАСС.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Ак Барс» является претендентом на защитника СКА Динара Хафизуллина. Игрок обороны в прошедшем сезоне в ходу регулярного первенства провёл за СКА 41 матч, забил один гол и отдал пять результативных передач. В плей-офф защитник провёл 16 встреч и отдал две результативные передачи.