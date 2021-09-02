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СКА с минимальным преимуществом обыграл в гостях «Северсталь»

СКА с минимальным преимуществом обыграл в гостях «Северсталь»
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Санкт-петербужский СКА в гостях обыграл череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Встреча проходила в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

На второй минуте нападающий СКА Кирилл Марченко открыл счёт в игре. Автором голевой передачи стал Фредрик Хендемарк. На 5-й минуте в большинстве свою первую шайбу в КХЛ после броска забил форвард «Северстали» Роберт Рооба. Ассистенты – Егор Рыков и Якоб Стенквист.

На 31-й минуте «Северсталь» вперёд вывел защитник Стенквист, забросив шайбу в верхний угол ворот Самонова. Голевую передачу отдали Егор Рыков и Максим Колмыков. На 46-й минуте в меньшинстве сравнял счёт нападающий Хендемарк. Авторы результативной передачи – Марат Хуснутдинов и Кирилл Кирсанов.

Победную шайбу для СКА на 56-й минуте забросил Линден Вей, забросив шайбу после передачи Антона Бурдасова.

Петербуржцы следующий матч проведут в субботу, 4 сентября, в гостях с ярославским «Локомотивом». Начало – в 17:00 мск. «Северсталь» в воскресенье, 5 сентября, дома примет минское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

КХЛ - регулярный чемпионат
02 сентября 2021, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Марченко (Хендемарк) – 01:20' (5x5)   1:1 Рооба (Рыков, Стенквист) – 04:13' (5x4)   2:1 Стенквист (Рыков, Колмыков) – 30:56' (5x5)   2:2 Хендемарк (Хуснутдинов, Кирсанов) – 45:44' (4x5)   2:3 Вей (Бурдасов) – 54:40' (5x5)
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