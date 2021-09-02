СКА с минимальным преимуществом обыграл в гостях «Северсталь»

Санкт-петербужский СКА в гостях обыграл череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата-2021/2022 Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). Встреча проходила в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».



На второй минуте нападающий СКА Кирилл Марченко открыл счёт в игре. Автором голевой передачи стал Фредрик Хендемарк. На 5-й минуте в большинстве свою первую шайбу в КХЛ после броска забил форвард «Северстали» Роберт Рооба. Ассистенты – Егор Рыков и Якоб Стенквист.



На 31-й минуте «Северсталь» вперёд вывел защитник Стенквист, забросив шайбу в верхний угол ворот Самонова. Голевую передачу отдали Егор Рыков и Максим Колмыков. На 46-й минуте в меньшинстве сравнял счёт нападающий Хендемарк. Авторы результативной передачи – Марат Хуснутдинов и Кирилл Кирсанов.



Победную шайбу для СКА на 56-й минуте забросил Линден Вей, забросив шайбу после передачи Антона Бурдасова.



Петербуржцы следующий матч проведут в субботу, 4 сентября, в гостях с ярославским «Локомотивом». Начало – в 17:00 мск. «Северсталь» в воскресенье, 5 сентября, дома примет минское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.