Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников

В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.
На 1-й минуте матча Оскар Линдберг вывел москвичей вперёд. На 5-й минуте Вадим Шипачёв увеличил преимущество до двух шайб. На 11-й минуте Станислав Галиев, реализовав большинство, забил первый гол в официальной встрече за «Динамо». На 22-й минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Рашевского оформил дубль. На 28-й минуте Денис Мосалёв отыграл одну шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 5 сентября в Череповце сыграет с местной «Северсталью». Московское «Динамо» 6 сентября дома встретится с «Сибирью».
- 3 сентября 2021
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