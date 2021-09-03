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Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников

Дубль Шипачёва помог московскому «Динамо» обыграть минских одноклубников
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В матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло минских одноклубников. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2021, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Линдберг (Михайлов, Сергеев) – 00:35' (5x5)   2:0 Шипачёв (Линдберг) – 04:36' (5x3)   3:0 Галиев (О'Делл, Линдберг) – 10:17' (5x4)   4:0 Шипачёв (Рашевский, Галиев) – 21:03' (5x5)   4:1 Мосалёв (Воронин, Усов) – 27:21' (5x5)

На 1-й минуте матча Оскар Линдберг вывел москвичей вперёд. На 5-й минуте Вадим Шипачёв увеличил преимущество до двух шайб. На 11-й минуте Станислав Галиев, реализовав большинство, забил первый гол в официальной встрече за «Динамо». На 22-й минуте Вадим Шипачёв с передачи Дмитрия Рашевского оформил дубль. На 28-й минуте Денис Мосалёв отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» 5 сентября в Череповце сыграет с местной «Северсталью». Московское «Динамо» 6 сентября дома встретится с «Сибирью».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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