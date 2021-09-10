Третьяк: Фазель убедился, что хоккейные турниры в России пройдут на фантастических аренах

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о ключевых аспектах участия организации в международном форуме, проходящем в Казани.
«На форуме работает специальный стенд Федерации хоккея России, на котором красиво и наглядно показаны отдельные направления нашей работы. Все желающие смогли оценить подготовку России к приему крупнейших хоккейных турниров. В сезоне-2022/23 молодежный и взрослый чемпионаты мира впервые пройдут в одной стране – в нашей. К этим соревнованиям будет построено сразу три суперсовременных ледовых дворца: в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. На стенде ФХР мы демонстрируем, как будут выглядеть эти новые арены по завершении строительства, подробно рассказываем о плюсах и инновациях новых сооружений. Спортивные руководители России и зарубежных федераций с интересом знакомились с новейшими хоккейными дворцами России. Президент ИИХФ Рене Фазель убедился, что главные хоккейные турниры 2023 года пройдут на потрясающих аренах.
На нашем стенде представлено, новое оборудование, интерактив, связанный с внедрением новых технологий в спорт. Перед нами стоит задача, чтобы к 2030 году минимум 70 процентов соотечественников активно занимались физической культурой и спортом. А поскольку Россия — держава с традиционно холодным климатом, особая роль в продвижении спорта должна отводиться зимним видам. В их числе, конечно, хоккей.
Мы подробно презентовали инновационную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Она объединяет лучшие, самые эффективные наработки в области воспитания игроков высокого уровня. ФХР прикладывает большие усилия, чтобы внедрять «Красную Машину» по всей стране. Зарубежные гости форума не скрывают своей заинтересованности в работе по методикам НППХ – к нам за содействием обратился Казахстан, другие страны, развивающие хоккей. Мы готовы поделиться своими наработками и помочь партнерам по международной хоккейной семье в налаживании процесса подготовки детско-юношеского резерва», — сказал Третьяк.
- 10 сентября 2021
-
13:00
-
12:31
-
12:23
-
12:19
-
12:00
-
11:26
-
10:43
-
10:10
-
09:49
-
09:25
-
08:57
-
08:33
-
08:16
- 9 сентября 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:34
-
23:13
-
23:10
-
22:54
-
22:23
-
21:58
-
21:50
-
21:46
-
21:20
-
20:54
-
20:34
-
20:03
-
19:57
-
19:47
-
19:39
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:00
-
18:43