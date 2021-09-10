Третьяк: Фазель убедился, что хоккейные турниры в России пройдут на фантастических аренах

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о ключевых аспектах участия организации в международном форуме, проходящем в Казани.



«На форуме работает специальный стенд Федерации хоккея России, на котором красиво и наглядно показаны отдельные направления нашей работы. Все желающие смогли оценить подготовку России к приему крупнейших хоккейных турниров. В сезоне-2022/23 молодежный и взрослый чемпионаты мира впервые пройдут в одной стране – в нашей. К этим соревнованиям будет построено сразу три суперсовременных ледовых дворца: в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Омске. На стенде ФХР мы демонстрируем, как будут выглядеть эти новые арены по завершении строительства, подробно рассказываем о плюсах и инновациях новых сооружений. Спортивные руководители России и зарубежных федераций с интересом знакомились с новейшими хоккейными дворцами России. Президент ИИХФ Рене Фазель убедился, что главные хоккейные турниры 2023 года пройдут на потрясающих аренах.



На нашем стенде представлено, новое оборудование, интерактив, связанный с внедрением новых технологий в спорт. Перед нами стоит задача, чтобы к 2030 году минимум 70 процентов соотечественников активно занимались физической культурой и спортом. А поскольку Россия — держава с традиционно холодным климатом, особая роль в продвижении спорта должна отводиться зимним видам. В их числе, конечно, хоккей.



Мы подробно презентовали инновационную программу подготовки хоккеистов «Красная Машина». Она объединяет лучшие, самые эффективные наработки в области воспитания игроков высокого уровня. ФХР прикладывает большие усилия, чтобы внедрять «Красную Машину» по всей стране. Зарубежные гости форума не скрывают своей заинтересованности в работе по методикам НППХ – к нам за содействием обратился Казахстан, другие страны, развивающие хоккей. Мы готовы поделиться своими наработками и помочь партнерам по международной хоккейной семье в налаживании процесса подготовки детско-юношеского резерва», — сказал Третьяк.