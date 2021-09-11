На матче ЧР по футболу «Локомотив» — «Крылья Советов» почтили память ХК «Локомотив»

Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу.

Болельщики железнодорожников посвятили два баннера хоккейной команде «Локомотив», разбившейся 7 сентября 2011 года: «Со льда в вечность. 07.09.2011» и «Мы всегда будем помнить вас».

В 2011 году самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов.

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