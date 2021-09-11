Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

На матче ЧР по футболу «Локомотив» — «Крылья Советов» почтили память ХК «Локомотив»

На матче ЧР по футболу «Локомотив» — «Крылья Советов» почтили память ХК «Локомотив»
Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в Москве на стадионе «РЖД Арена» «Локомотив» принимает самарские «Крылья Советов» в рамках 7-го тура чемпионата России по футболу.

Болельщики железнодорожников посвятили два баннера хоккейной команде «Локомотив», разбившейся 7 сентября 2011 года: «Со льда в вечность. 07.09.2011» и «Мы всегда будем помнить вас».

В 2011 году самолёт Як-42 с командой на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне КХЛ. В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, в том числе и все находившиеся на борту игроки и тренерский штаб. Выжил только бортпроводник Александр Сизов.

Другие материалы спецпроекта «Чемпионата» к десятилетию гибели «Локомотива»

«Я — душевный инвалид». Вечная любовь жены Павла Траханова «Я — душевный инвалид». Вечная любовь жены Павла Траханова
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021