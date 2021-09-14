Кеслер: не думаю, что смогу когда-то сыграть на уровне НХЛ. Возраст моего тела — 80 лет

Форвард «Анахайма» Райан Кеслер прокомментировал возможность возвращения в НХЛ.



«Я пытался вернуться, упорно работал, восстанавливаясь и катаясь на льду, но дискомфорт в бедре перечеркнул всё мое стремление. И, честно говоря, я всё ещё далек от того, чтобы даже приблизиться к возвращению. Не думаю, что когда-нибудь снова буду играть на уровне НХЛ. Я просто надеюсь сыграть в хоккей.



Дошло до того, что последние пару лет я ненавидел играть. Идти на каток, испытывать боль, а затем не иметь возможности делать то, что обычно делаешь. Ваш разум хочет, чтобы вы это сделали, а вы просто не можете этого сделать. Именно тогда я понял, что нужно сделать что-нибудь, перезагрузиться, попробовать снова полюбить игру.



Я всё ещё катаюсь три раза в неделю. Но мне 37 лет. Я не буду наивен, чтобы думать, что смогу выступать в НХЛ.



Сейчас я чувствую себя лучше, чем до восстановления. Но в то же время я не могу делать тяжёлых физических упражнений. Надеюсь, что когда-то смогу вернуться на уровень, но шанс на это невелик. Возраст моего тела — 80 лет», — цитирует Кеслера пресс-служба НХЛ.



Напомним, Кеслер не появлялся на льду в матчах НХЛ с 7 марта 2019 года, когда провёл игру за «Анахайм» с «Сент-Луисом». В мае 2019 года он перенёс операцию на бедре.



У Кеслера остался один год по шестилетнему контракту, который он подписал с «Дакс» в 2015 году.