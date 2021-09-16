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«Давайте поздравим Ламу». Игроки «Салавата» надели на финского тренера бурек

«Давайте поздравим Ламу». Игроки «Салавата» надели на финского тренера бурек
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:1.

Главный тренер команды Томи Лямся сегодня, 16 сентября, отмечает свой день рождения. Финскому специалисту исполнилось 42 года. Он является главным тренером клуба с 2020 года.

Команда поздравила Лямся с днём рождения, подарив ему традиционный башкирский головной убор — бурек.

Видео доступно на официальном YouTube-канале «Салавата Юлаева».

Напомним, «Салават Юлаев» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции, одержав шесть побед в шести матчах и набрав 12 очков. В следующей встрече уфимцы сыграют дома с минским «Динамо». Игра состоится в субботу, 18 сентября.

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