Н. Кулёмин: «Металлург» предлагал тренерскую должность, но сразу ответил, что хочу играть

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулёмин рассказал, как ему дался уход из магнитогорского «Металлурга» и как прошла адаптация в команде из Уфы.

«У меня получилась не совсем простая ситуация — была травма, по ходу сезона пришлось делать операцию и долечиваться. Больше концентрировался на том, чтобы привести себя в хорошие физические кондиции, быть готовым, и уже потом думать о продолжении карьеры, разбираться, где дальше играть.



Правда ли, что «Металлург» предложил вам тренерскую должность в клубе? Да, от них поступило такое предложение в июле, но я сразу ответил, что хочу продолжить карьеру хоккеиста.



Не было ли обиды, когда такое предлагают во вполне нормальном игровом возрасте? Может быть, в Магнитогорске так предлагают всем своим воспитанникам (смеётся), но, конечно, мне было не совсем приятно. Ещё по ходу прошлого сезона меня спрашивали, хочу ли я ещё играть или нет, были вопросы со стороны «Металлурга» и по травме. Сказал, что хочу продолжить играть в хоккей и пока не готов переходить на какие-то другие должности.



Сами переговоры с «Салаватом» были не совсем простыми. Несколько раз разговаривали с тренерами, с Томи Лямся. Я действительно хотел понять свою роль в «Салавате Юлаеве». Они сказали, что видят меня в команде и считают, что я могу помочь. Это очень понравилось и как раз-таки явилось одним из факторов того, что я приехал играть именно в Уфу. Конкретного разговора, в каких именно ситуациях буду играть, не было, но мне сказали, что будут использовать меня везде, что, в принципе, сейчас и происходит. В нашей команде очень много молодых ребят, нужны опытные игроки, которым я смогу помочь в обороне, но в то же время показать свои сильные стороны в атаке.



Что всё-таки стало определяющим при подписании соглашения? Основным было то, что меня хотят видеть в этой команде и что команда сама по себе хорошая, претендует каждый год на Кубок Гагарина и может далеко пройти в плей-офф. Очень хочется что-то выиграть. Главные факторы — это хорошая команда с высокими целями, плюс они хотели, чтобы я был здесь.



Подписав с «Салаватом» просмотровый контракт, насколько сложно было пройти через это в психологическом плане? Я чувствовал уверенность в себе. Для меня этот момент не стал дополнительным отягощающим фактором. Просто выходил и играл. Я как раз приехал к предсезонному турниру в Казани, поэтому было хорошо получить игровую практику и показать себя», — цитирует Кулёмина официальный сайт КХЛ.