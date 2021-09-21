«Авангард» всухую крупно обыграл «Спартак» в Москве. У Якупова — 1+1

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ омский «Авангард» обыграл «Спартак». Встреча проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась со счётом 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

На 4-й минуте Николай Прохоркин вывел омичей вперёд. На 14-й минуте Наиль Якупов увеличил преимущество, забросив первую шайбу в сезоне. На 23-й минуте Петер Цегларик забил третий гол. На старте заключительного периода отличился Владимир Брюквин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» 24 сентября в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Авангард» 27 сентября примет ярославский «Локомотив».