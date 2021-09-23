Фетисов: мы не настолько недееспособны, чтобы иностранец возглавил сборную России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о назначении иностранца в сборную России на хоккейный турнир Олимпиады-2022.



«У других команд-претендентов с тренерами всё давно известно, там нет случайных людей. Между прочим, я последний тренер, который выиграл медаль на Олимпийских играх в составе сильнейших хоккеистов. Поэтому имею право на своё мнение. Скажу без обид: работа тренера здесь и НХЛ — разные вещи.



Всё, что нужно — это знание предмета, уважение соперника, атмосфера и понятная тактика. Важно сплотить коллектив. Иностранные тренеры могут быть консультантами, но не возглавлять нашу сборную. Мы не настолько недееспособны, просто надо думать и готовить всё заранее. Надо дать шанс тем, кто хочет работать», — передаёт слова Фетисова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.