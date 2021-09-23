Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу во встрече с ЦСКА

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с ЦСКА (2:1).

«Важный матч для нас. После предыдущей игры было важно победить. Здорово, что сегодня болельщиков прибавилось. Они нас здорово поддерживали, тдельное спасибо им за это. Если в целом по игре, то напряженный матч. Все три периода играли, придерживались своего задания, неплохо контролировали шайбу в зоне атаки, хорошо сыграли в обороне. Ещё раз повторюсь, мы рады победе. Слова благодарности команде за самоотдачу и характер.

Как оценю игру нападающих? Вернусь к предсезонной подготовке. У нас не было возможности, только одна тройка сыграла в полном сочетании. Не хотели тасовать что-то сразу, с начала чемпионата. Важно было понять, кто и как с кем работает. После игры с Минском решили поменять. Хорошо, что это сработало. Следующая игра важная — готовимся к ней.



И тренировки, и задания построены так, чтобы больше играть в зоне атаки. Не всегда получается, тем более при таком графике. Где-то есть усталость, не хватает движения. Сегодня хорошо восстановились, у нас был день отдыха.

При таком графике важно как можно быстрее восстанавливаться. Был день отдыха, провели восстановительные мероприятия, поэтому состояние было свежее. Удалось сыграть в тот хоккей, который мы хотим – контролировали шайбу в зоне атаки. Секрет тут один: кто свежее – тот имеет преимущество.

В прошлом матче играл Роман Манухов, сегодня он отсутствовал? Потихоньку вводим его в состав. Физически готов, но игровой ритм нужно поймать, поэтому в следующем матче, возможно, он появится в составе.



Что с Ткачёвым? Встречу доиграл, я думаю, все в порядке. Небольшое повреждение. Сейчас доктора занимаются. Завтра узнаем. Игра Марселя Шолохова на месте Андрея Стася? Оценю игру всей команды. У каждой линии было своё задание. Их звено сегодня его полностью выполнило», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба клуба.