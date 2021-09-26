Виртанен — о дебюте в КХЛ: очень рад, что буду играть с лучшими игроками Европы

Форвард «Спартака» Джейк Виртанен поделился эмоциями от дебюта в Континентальной хоккейной лиге в матче с «Ак Барсом» (1:3).



«Считаю, что мы немного медленно начали матч, по ходу игры приложили усилия, играли на равных. Но соперник выходил только за победой, это было видно. Нам нужно сделать выводы и готовиться к следующему матчу.



Дебют в КХЛ? Видно, что в лиге много мастеров. У меня не так много времени было оценить это на тренировках. Я посмотрел одну игру с трибуны, но сегодня увидел, что очень высокий темп, очень хороший хоккей. Много скоростных и мастеровитых нападающих. Очень рад присоединиться к КХЛ, играть и в одной команде, и против лучших игроков Европы», — цитирует Виртанена официальный сайт «Ак Барса».