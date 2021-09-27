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Клубы НХЛ представили новые игровые свитеры, сделанные из переработанных материалов

Клубы НХЛ представили новые игровые свитеры, сделанные из переработанных материалов
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Клубы Национальной хоккейной лиги показали новые свитеры, изготовленные из переработанных материалов.

«Представляем вам совершенно новые аутентичные свитеры ADIZERO Primegreen NHL, изготовленные частично из переработанных материалов, разработанные для игроков и болельщиков и созданные для будущего нашей планеты. Пластиковые отходы — проблема. Инновации — это наше решение, потому что вместе мы можем помочь остановить использование пластика», — сообщают твиттер-аккаунты клубов НХЛ.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги начинается 13 октября. В этот день пройдут два матча: действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а также между собой сыграют две самые молодые команды лиги — «Вегас» и «Сиэтл».

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