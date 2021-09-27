Клубы НХЛ представили новые игровые свитеры, сделанные из переработанных материалов

Клубы Национальной хоккейной лиги показали новые свитеры, изготовленные из переработанных материалов.



«Представляем вам совершенно новые аутентичные свитеры ADIZERO Primegreen NHL, изготовленные частично из переработанных материалов, разработанные для игроков и болельщиков и созданные для будущего нашей планеты. Пластиковые отходы — проблема. Инновации — это наше решение, потому что вместе мы можем помочь остановить использование пластика», — сообщают твиттер-аккаунты клубов НХЛ.

Напомним, новый сезон Национальной хоккейной лиги начинается 13 октября. В этот день пройдут два матча: действующий обладатель Кубка Стэнли — «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Питтсбург Пингвинз», а также между собой сыграют две самые молодые команды лиги — «Вегас» и «Сиэтл».