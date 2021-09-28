Алексей Жамнов утверждён главным тренером сборной России по хоккею на Олимпийских играх

Алексей Жамнов назначен главным тренером сборной России на Олимпийских играх, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
Напомним, ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что российскую команду повезёт в Пекин Олег Знарок, однако накануне Третьяк отказался от своих слов, сообщив, что контракт с тренером ещё не подписан.
С конца сентября 2006 года до 30 ноября 2012 года Жамнов работал генеральным менеджером клуба «Витязь» (Чехов), затем с 1 декабря 2012 года до конца весны 2015 года — на аналогичной позиции в мытищинском «Атланте». По завершении сезона-2014/2015 «Атлант» был расформирован по финансовым причинам, а Жамнов стал первым вице-президентом и генеральным менеджером возрождённого «Спартака». В этом году Жамнов покинул свою должность в московском клубе, заняв пост руководителя академии красно-белых.
В тренерском штабе сборной России Жамнов работал на Кубке мира 2016 года и Олимпиаде 2018 года в качестве ассистента Олега Знарка.
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