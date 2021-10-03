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Второй тест на коронавирус главного тренера «Металлурга» Воробьёва оказался отрицательным

Второй тест на коронавирус главного тренера «Металлурга» Воробьёва оказался отрицательным
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Второй тест главного тренера клуба магнитогорского «Металлург» Ильи Воробьёва показал отрицательный результат.

«Второй тест Воробьёва оказался отрицательным», — заявил ТАСС вице-президент «Магнитки» Сергей Ласьков.

Также отмечается, что главный тренер сдаст ещё один тест. В том случае, если он будет отрицательным, ожидается, что Воробьёв сможет возглавить команду в гостевом матче во вторник, 5 октября, со «Спартаком».

Напомним, специалист не смог руководить командой в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (4:2), так как был изолирован после сдачи положительного ПЦР-теста на коронавирус.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 24 очка после 13 матчей.

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