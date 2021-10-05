«Анахайм» по буллитам одержал победу в предсезонном матче с «Сан-Хосе»

В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).



В основное время в составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Мактавиш и Тревор Зеграс. У «акул» отличились Логан Кутюр и Томаш Гертл.



В серии буллитов единственную попытку реализовал Зеграс, принеся «Анахайму» победу.



Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 16 минут 18 секунд, не отметившись результативными действиями, совершив семь бросков и один перехват при полезности «0». Голкипер «Шаркс» Алексей Мельничук на площадке не появился.