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«Анахайм» по буллитам одержал победу в предсезонном матче с «Сан-Хосе»

«Анахайм» по буллитам одержал победу в предсезонном матче с «Сан-Хосе»
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В Сан-Хосе (США) на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» прошёл предсезонный матч Национальной хоккейной лиги между «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов — 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0).

В основное время в составе «Анахайма» заброшенными шайбами отметились Мэйсон Мактавиш и Тревор Зеграс. У «акул» отличились Логан Кутюр и Томаш Гертл.

В серии буллитов единственную попытку реализовал Зеграс, принеся «Анахайму» победу.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов провёл на льду 16 минут 18 секунд, не отметившись результативными действиями, совершив семь бросков и один перехват при полезности «0». Голкипер «Шаркс» Алексей Мельничук на площадке не появился.

НХЛ - предсезонные матчи. НХЛ - предсезонные матчи
05 октября 2021, вторник. 05:00 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 McTavish (Леттьери, Шаттенкирк) – 09:05' (5x5)   0:2 Zegras (Drysdale, Милано) – 33:37' (5x4)   1:2 Кутюр (Майер, Dahlen) – 36:38' (5x4)   2:2 Гертл (Балцерс, Eklund) – 55:03' (5x5)   2:3 Zegras – 65:00' (ПБ)
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