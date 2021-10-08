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Барков выйдет на 11-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ

Барков выйдет на 11-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ
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26-летний финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков продлил контракт с командой. Новое соглашение заключено на восемь лет. В год финн будет получать $ 10 млн, большая часть которой станет подписным бонусом. Общая сумма контракта составит $ 80 млн.

Финн вышел на 11-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, по данным CapFriendly. Он разделил 11-ю строчку с вратарём «Флориды» Сергеем Бобровским, форвардом «Баффало Сэйбрз» Джеком Айкелом и нападающим «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитаром, которые также зарабатывают $ 10 млн.

Отметим, что продлённое соглашение начнёт действовать с сезона-2022/2023 и закончится после окончания сезона-2029/2030.

Напомним, в прошлом сезоне Барков стал обладателем индивидуального приза «Селке», ежегодно вручаемого лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ. В голосовании ему удалось обойти форвардов Патриса Бержерона из «Бостон Брюинз» и Марка Стоуна из «Вегас Голден Найтс».

В сезоне-2020/2021 центральный нападающий «Флориды» Барков провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, набрав 58 (26+32) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф финский хоккеист сыграл в шести матчах, набрав 7 (1+6) баллов.

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