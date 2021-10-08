«Флорида» подписала новый контакт с Барковым на 8 лет и $ 80 млн

26-летний финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков продлил контракт с командой, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что новое соглашение будет заключено на восемь лет. В год финн будет получать $ 10 млн, большая часть которой станет подписным бонусом. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 80 млн.

Продлённое соглашение начнёт действовать с сезона-2022/2023 и закончится после окончания сезона 2029/2030.

Напомним, в прошлом сезоне Барков стал обладателем индивидуальной награды «Фрэнк Дж. Селки Трофи, ежегодно вручаемой лучшему нападающему оборонительного плана по итогам регулярного сезона НХЛ. В голосовании ему удалось обойти форвардов Патриса Бержерона из «Бостон Брюинз» и Марка Стоуна из «Вегас Голден Найтс».



В сезоне-2020/2021 центральный нападающий «Флориды» Барков провёл 50 матчей в регулярном чемпионате, набрав 58 (26+32) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф финский хоккеист сыграл в шести матчах, набрав 7 (1+6) баллов.