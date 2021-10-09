Вратарь «Амура» совершил потрясающий сейв после выхода «два в ноль» игроков «Трактора»

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Амур» встречается с челябинским «Трактором». Встреча проходит на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске. Счёт к началу второго периода — 3:1 в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

При счёте 1:0 в пользу дальневосточной команды матча Руслан Педан выбил шайбу из своей зоны, а Томаш Гика одной рукой «продавил» шайбу на Лукаша Седлака. Чешский нападающий отдал передачу на пятак на Никиту Тертышного, россиянин вернул обратно Седлаку, который бросил в упор — голкипер «Амура» Евгений Аликин успел среагировать и отразить шайбу.

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